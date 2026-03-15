La mujer, experta en inteligencia artificial, asegura que está "felizmente casada" con 'Ailex'. Se trata de un holograma que se le aparece por las habitaciones de la casa.

Alicia Framis, experta en inteligencia artificial, es la primera mujer casada con la IA. Framis ha creado a su pareja con la imagen y voz de varios de sus exnovios.

Además, la experta en inteligencia artificial ha escrito un libro, y lo ha presentado junto a 'Ailex', su 'marido', con quien está "felizmente casada" desde 2024. Se trata de un holograma que se le aparece en habitaciones de la casa con quien, dice, "cada vez le va mejor".

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