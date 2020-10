"Me voy", esas son las palabras que le dice Silvia a AnaPi convencida 100% de su abandono de La Isla. La aventurera no puede seguir adelante con la supervivencia porque su estado físico y mental no se lo permite.

Tras 12 días en la isla, en los que dos de los últimos se les ha hecho cuesta arriba, la habitante experta en caza pide el 'walkie' a sus compañeras para comunicar a la producción del programa que deja la experiencia. Una decisión "lícita" que apoya AnaPi con un emotivo discurso que puedes ver en este vídeo.