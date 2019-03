La soledad del cámara recién llegado a La Isla, David Isaac: "Lo que peor me hizo sentir fue que no me hablaran"

ENTREVISTA EN EXCLUSIVA CON DAVID ISAAC

David Isaac no tuvo la bienvenida que esperaba al llegar a La Isla: "Yo iba muy ilusionado y me sentí un poquillo solo", asegura. A pesar de entender la reacción de sus compañeros, el aventurero nos desvela cómo fueron de duros sus primeras horas allí, donde, además, vivió de primera mano el susto de Juan: "Cuando vi que se le paralizaba medio cuerpo, me asusté mucho".