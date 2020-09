Natalia tiene muchos recursos, es muy fuerte y tiene mucho carácter. Es una de las primeras mujeres especialistas de cine en España y está acostumbrada a retos físicos ¡una mujer todoterreno! Ha demostrado ser una superviviente toda su vida para mantener a su hija adolescente.

Sabe pescar, alguna vez ha cazado y es toda una ‘manitas’. No tiene miedo a La Isla, pero sí a no poder encontrar agua —para ella, el límite de cualquier ser humano—. No obstante, se siente fuerte y capaz de enfrentarse a cualquier problema.