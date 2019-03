"Inevitable", así ocultaba y manipulaba Canal 9 las informaciones sobre el accidente del metro de Valencia

LA ESTRATEGIA DEL SILENCIO TE LA TV PÚBLICA

Beatriz Garrote, afectada por el accidente del metro de Valencia, se reencuentra con los extrabajadores de Canal 9 que participaron en la manipulación y señala que "tuvieron la oportunidad de ser dignos ejercientes de su trabajo y la perdieron totalmente, deberían estar totalmente inhabilitados para ejercer esa responsabilidad": "Me gustaría saber quién le decía que el accidente era imprevisible, me gustaría que me lo contara". Los extrabajadores le responden con silencio.