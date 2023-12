Tras la lesión de gravedad de David Alaba, el Real Madrid se plantea si acudir al mercado invernal en busca de un central.

Solo Rüdiger y Nacho se encuentran disponibles para Carlo Ancelotti, que en la rueda de prensa previa al partido frente al Alavés ha señalado que Tchouaméni es, por el momento, su 'plan A' para el central a pesar de que no le guste jugar ahí.

En su editorial en 'Jugones', Josep Pedrerol ha criticado una actitud que también han tenido anteriormente Camavinga y Rodrygo.

"A Tchouameéi no le gusta jugar de central, a Camavinga no le gusta jugar de lateral, a Rodrygo no le gusta jugar de delantero centro... Esto parece una broma", ha señalado.

"En el Real Madrid se juega donde te digan y con una sonrisa", ha zanjado.