Josep Pedrerol, presentador de 'Jugones' y de 'El Chiringuito', ha dedicado su Editorial en el programa a lo sucedido en el derbi entre el Real Madrid y el Atlético tras una semana de críticas del Barça a la labor arbitral.

"¿Quejarse... funciona? La respuesta es 'sí'. Laporta y Xavi se han dedicado a decir que LaLiga está adulterada a favor del Real Madrid... y qué casualidad", comienza.

Pedrerol prosigue: "Qué casualidad que perjudican al Real Madrid con dos penaltis claros que no se pitan. El que le hacen a Bellingham es un auténtico escándalo".

"Arbitrar no es fácil, pero ojo, que no parezca que el que no llora...", termina Pedrerol.

En el Bernabéu, 1-1

El Real Madrid y el Atlético empataron a uno en el Santiago Bernabéu tras un duelo que tuvo una segunda parte marcada por las decisiones arbitrales. En especial, con dos acciones en el área del Atlético que terminaron en nada.

En ambas estuvo involucrado Bellingham. En la primera, el inglés cae tras una acción de Savic; en la segunda, Marcos Llorente agarra al 5 en un balón aéreo que Jude trataba de rematar.