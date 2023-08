La situación de Joao Félix se está adentrando en los días críticos. A siete días de que termine el mercado de fichajes, el delantero luso está en un equipo en el que no quiere estar y en el que no le quieren. Diego Pablo Simeone ya le ha dejado claro que no cuenta con él y la prioridad ahora mismo es buscarle una salida.

Desde sus declaración de intenciones afirmando que quería jugar en el Barça, Joao Félix ha adoptado un rol totalmente intrascendente en las filas del Atlético de Madrid. La situación es compleja y tanto club como jugador quieren separar caminos pero de momento no hay ofertas.

Enrique Cerezo, presidente del cuadro colchonero, ha hecho unas contundentes declaraciones en los micrófonos de 'Jugones' para incitar a los clubes interesados en el portugués a que abran negociaciones por un jugador que, de no salir, podría suponer un grave problema.

"João Félix está claro que no quiere jugar en el Atlético de Madrid... Que le quieran en otros equipos, eso es otra cosa, pero aunque no quiera sigue siendo jugador del Atlético de Madrid", ha explicado.