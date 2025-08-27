Ignacio Urquizu, sobre la gestión del PP en los incendios: "Cada vez que intenta hacer algo lo que logra es seguir perdiendo apoyos y alimentar la antipolítica"

El profesor de Sociología señala que la responsabilidad del PP es evidente, ya que "gobierna 12 de los 17 gobiernos autonómicos", pero, en lugar de asumirla, "están intentando echar balones fuera".

Ante los incendios, la reacción del Partido Popular ha generado debate. Entre las críticas, destaca la del sociólogo Ignacio Urquizu: "La responsabilidad del PP es aterradora: gobierna 12 de los 17 gobiernos autonómicos, es decir, la inmensa mayoría del poder autonómico".

Urquizu ha recorado que la Constitución delimita estas competencias: "El artículo 148, punto 8, establece que corresponde a las comunidades autónomas la gestión de montes y aprovechamientos forestales, y el punto 9 les asigna la protección del medioambiente. Por tanto, son ellas las responsables de gestionar lo que está ocurriendo; no hay otros responsables".

En ese sentido, ha criticado la actitud del PP: "En lugar de asumir su responsabilidad como gobernantes, están intentando echar balones fuera. Nunca pierden ocasión de actuar para seguir en la oposición, cada vez que intenta hacer algo lo que hace es seguir perdiendo apoyo y alimentar la antipolítica.Con esta evasión de responsabilidades, unida a la desafección ciudadana y a la impotencia que se respira en España, los únicos que están ganando son Vox".