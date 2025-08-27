Ahora

Blas Moreno: "Putin está dispuesto a poner toda la carne al asador, está muriendo muchísima gente rusa en el frente, porque su estrategia es seguir avanzando"

En Al Rojo Vivo, el analista analiza las posibilidades que existe de que el conflicto entre Ucrania- Rusia, luego de 1.279 dias, legue a su fin: "Mientras Putin mantenga la presión y Trump no respalde a Zelenski, a largo plazo Rusia tiene las de ganar".

Han pasado ya 1.279 días desde la invasión rusa a Ucrania. Blas Moreno, codirector y editor de 'El Orden Mundial' ha analizado la posibilidad de que el conflicto llegue a su fin.

Sobre la postura ucraniana, ha señado: "Quieren que acabe cuanto antes, y con razón: sería tan sencillo como que Rusia se retirase, dejara de atacar y terminara la guerra. Pero Putin lanzó la invasión con unos objetivos muy claros, los mantiene y no ha renunciado a ellos".

El analista ha añadido que "Putin está dispuesto a poner toda la carne en el asador: están muriendo muchísimos soldados rusos en el frente porque su estrategia consiste en enviar hombres una y otra vez, cueste lo que cueste". Incluso, ha remarcado, "la economía rusa sufre cada vez más las sanciones y el impacto de la guerra".

En este contexto, ha concluido: "Mientras Putin mantenga la presión y Trump no respalde a Zelenski, a largo plazo Rusia tiene las de ganar".

