Ana Guerra se define a sí misma como una persona excesivamente exigente. "Es un arma de doble filo", ha expresado la cantante en su encuentro con Chicote 'fuera del mapa', en la Ribera Sacra. En un paseo por la Parada de Sil ha explicado la anécdota donde pudo generar esa autoexigencia.

Todo comenzó en su paso en 'Menudas Estrellas': "Lo pasé mal después. Era un programa donde éramos seis niños y pasaban 3, y yo no pasé. En mi lógica de niña pequeña pensé que no era suficiente. Quizás mi autoexigencia venga de esa primera experiencia en la que me quedé realmente triste, no paraba de llorar", ha indicado. En el vídeo principal de esta noticia, Ana Guerra detalla cómo fue ese primer golpe en su carrera como cantante y cómo fue su vida profesional hasta llegar a Operación Triunfo.