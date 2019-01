El líder de los 'Miguelianos' rompe su silencio: "Por un abrazo me han metido cuatro años de cárcel"

"Por un abrazo me han metido cuatro años de cárcel; que no he abusado sexualmente de nadie, por eso voy a seguir adelante, ayudando al necesitado, a aquel que necesita de esta mano o que podamos llorar los dos juntos", ha declarado Miguel Rosendo, condenado a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual continuado.

"Es el dolor de una niña que quiero. Sin querer quiera o le hayan obligado, por que así lo siento en mi corazón, a acusarme de unos hechos que son mentira. Basta de tanta mentira, por favor, dejadnos ayudar al prójimo", ha concluido el líder de los 'Miguelianos'.

El fundador de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, los conocidos 'Miguelianos', Miguel Rosendo, ha negado ser autor de un delito de abuso sexual continuado con prevalimiento y penetración hacia una seguidora de la citada asociación, por el que la Audiencia Provincial de Pontevedra le condenó a nueve años de prisión.

Por ello, ha anunciado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, a través de la abogada que se encargará de su preparación, la letrada Beatriz Seijo.

En rueda de prensa Miguel Rosendo ha defendido su inocencia y ha tildado de "mentira" el relato por el que ha sido condenado. "Son mentira y me voy a defender", ha manifestado.

Rosendo, visiblemente emocionado, ha pedido "perdón" a la iglesia. "Por salir en todo este juego falso y lleno de mentiras", a su juicio y también de los curas que le han acompañado, producto de "un montaje" que han vinculado con "ciertos hombres de la Iglesia".