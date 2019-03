La madre de Nagore, sobre el asesino de su hija: "No me creo el perdón que pidió por matarla, dijo lo que le venía bien"

CONEXIÓN TELEFÓNICA CON ASUNCIÓN CASASOLA

Expediente Marlasca habla con Asunción Casasola, madre de Nagore, la joven asesinada en 2008 por José Diego Yllanes. "Me indigna que no haya cumplido ni nueve años de prisión y que ya está fuera", cuenta Casasola, que además, asegura: "Nadie me avisó de que el asesino de mi hija estaba en la calle y trabajando, lo vi en la televisión".