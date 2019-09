Comienza el juicio por el asesinato de Lucía Garrido, cuyo cadáver fue hallado en la piscina del interior de su casa con varios golpes y una herida de arma blanca en el cuello.

Por el caso, que ha pasado por varios archivos judiciales, se sientan ahora en el banquillo de los acusados varias personas: el presunto autor material de los hechos, que podría llegar hasta los 29 años de prisión y dos guardias civiles presuntamente implicados y que, de ser condenados, podrían enfrentarse a penas de más de 25 años.

El juicio, además, debería tener el testimonio de un testigo protegido, pero tal y como ha avanzado Juan Cano, "no se consigue localizar al testigo protegido por las medidas de seguridad que ha adoptado consigo mismo a tenor del riesgo extremo por el que dice sufrir por su vida".

Para evitar que no compareciera, el pasado mes de octubre se llevó a cabo su declaración en un juzgado, y se mostrará durante el juicio. Su testimonio es clave para no acusar de forma directa al exmarido de Lucía Garrido, ya que según el testigo protegido, la reunión en la que se orquestó el crimen no contaba con su presencia.