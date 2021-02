Jordi Évole entrevista a Pau Donés días antes de morir en su casa del Val d'Aran: "¿Con quién estás compartiendo estos días? ¿Quiénes están aquí en la casa?". El cantante explica que está pasando sus últimos días con su familia: "Estamos los cuatro hermanos, hijos... también vamos a ver a mi padre y amigos que me vienen a ver".

"Estamos llevando la vida que llevaríamos aquí de normal, como si en vez de yo ser músico, popular, fuera un payés y tuviera vacas,y nos dedicáramos a lo que

nos hemos dedicado toda la vida porque nosotros venimos de esto, de las vacas, de los conejos...", explica Pau Donés. Además, el cantante también está pasando sus últimos días con su ex, la madre de su hija.

"Me sorprendió porque en tu autobiografía explicas que tú no crees en la pareja", destaca Jordi Évole a Pau, que reflexiona sobre su pensamiento de la pareja: "La pareja es el cementerio del amor. "A mi ex la conozco desde hace 43 años, que llevamos siendo mejores amigos", afirma Pau, que explica que dejaron de ser amigos cuando se juntaron como pareja".

Eso sí, el cantante destaca que la que le ha despertado esa mañana ha sido ella para darle un zumo de frutas y cambiarle la medicación. "¿Qué te parece? ¿Cómo te suena eso?", pregunta el cantante a Jordi Évole. Y es que Pau Donés destaca que "eso es familia, no pareja": "Dentro de mi familia, está la madre de mi hija. Claro que tiene su vida con su pareja actual pero yo soy parte y ella es parte de nuestra familia también". "Eso es importante, porque no creo en la pareja, pero en la familia a tope y nosotros somos una familia", destaca Pau Donés en su reflexión de la pareja que puedes ver al completo en el vídeo principal de esta noticia.