"Me hubiera encantado haber conocido a mis nietos, les conoceré, pero de lejos". Pau Donés reconoce que esta es una de las cosas que más le hubiese gustado poder vivir en Eso que tú me das, de 2021, que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

El cantante confiesa que ha tenido la suerte de disfrutar mucho de su vida. "En general creo que he hecho las cosas bien", reconoce. "Me lo he pasado muy bien en la vida porque lo que he hecho me ha gustado mucho y he intentado gozarlo".

Una entrevista que finaliza enviando un mensaje de agradecimiento a todas las personas que le han acompañado a lo largo de su vida y le han apoyado. "Lo que me ha dado la vida ha sido estupendo y lo quiero agradecer. A la vida, en general, gracias por todo", indica, asegurando que está muy agradecido con todos los que han colaborado en que su vida haya sido "un auténtico privilegio".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de Eso que tú me das, de 2021, que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.