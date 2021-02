"¿Qué le dirías a alguien que, recientemente, le han diagnosticado un cáncer como el tuyo?", pregunta Jordi Évole a Pau Donés. El cantante lo tiene claro: "Nada, que disfrute de la vida, que no se preocupe". "Como he empezado la entrevista. Ocúpate, disfruta, diviértete, móntate la vida para lo que te quede, aunque no sepas cuánto es, estés bien, a gusto y lo más feliz que puedas", señala Pau Donés.

"No te preocupes, no tengas miedo", insiste Pau Donés en su mensaje a todas esas personas que sufren cáncer. "Transmites mucha serenidad, Pau", reconoce Jordi Évole al cantante, que le contestas con las mismas bonitas palabras: "Igual que la tú me trasmites a mí". Un bonito momento en el que ambos recuerdan cómo comenzó su bonita amistad: con un 'vacile' de Évole a Pau durante una actuación en televisión en el que bromeaba con que sus canciones 'Bonito' y 'Depende' eran lo mismo. Puedes ver el divertido momento en el que lo recuerdan en el vídeo principal de esta noticia.