"Esta entrevista, si se ve, se verá cuando ya no estés", recuerda Jordi Évole a Pau Donés al que pregunta sobre qué sensación le provoca eso. El cantante confiesa que le provoca "una curiosidad tremenda". "Es como aquello de las películas, ¿no? Si estáis viendo esta entrevista, es que yo ya no estoy porque el malo me ha matado", bromea Pau, que explica que "aquí no ha venido el malo, aquí hay uno bueno que es Jordi".

"Pero sí, va a salir cuando yo ya no esté y es curioso el hecho", señala Pau, que reflexiona sobre ello: "Yo no voy a estar, pero la habremos hecho con un tío que, en este momento, está, y diciendo lo que piensa y siendo lo que es". Además, Jordi Évole bromea sobre el hecho de que, de esta forma, se va "a ahorrar todas las críticas y todos los comentarios por las redes sociales".

"Yo estoy fuera de todo esto", admite Pau Donés, que aprovecha la oportunidad para mandar un mensaje a todas esas personas que no le paran de mandar cariño y a todos los amigos que le están mandando mensajes durante sus últimos días, pero él no les ha contestado. Y es que el cantante explica que está desconectado de todo e intentado disfrutar de sus últimos días con su familia. Puedes ver su emotivo mensaje a cámara en el vídeo principal de esta noticia.