En la charla que mantuvieron Jordi Évole y Pau Donés en Eso que tú me das en 2021 y que laSexta ha vuelto a emitir este domingo, el presentador le pregunta qué le diría a todos los 'haters' de Jarabe de Palo.

"Me sabe mal que nos odien. No tengáis miedo, no odiéis", pide el cantante. Además, manda un contundente mensaje a todos los 'haters'. "La vida son cuatro días y tres pasaron ya. No estemos aquí de mala leche, estemos aquí de buen humor, querámonos y si hay algo que no interesa, déjalo de lado", indica.

Una lección de vida con la que deja claro que no merece la pena perder el tiempo odiando a los demás. "En general, no nos odiemos. El odio no lleva a ninguna parte, no conducen a nada", recalca. Un documental en el que también desvela cómo le gustaría que fuesen los homenajes y los tributos que hagan por él.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de Eso que tú me das, de 2021, que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.