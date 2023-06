Equipo de Investigación abordó ya en 2017 la problemática del ciberacoso con el caso de una niña que lo sufrió en primera persona: "Nunca me decían nada bonito, solo 'marginada', 'guarra', 'falsa', 'acoplada', 'huele a mierda cuando tú llegas'...", rememoraba la víctima, a quien sus compañeros empezaron a insultar y agredir con solo seis años.

Un acoso que se vio potenciado cuando sus padres le compraron su primer móvil. "A nuestra hija la meten en grupos de WhatsApp y luego posteriormente la van eliminando", explicaba su madre, Mar, a Equipo de Investigación. "Es una forma de bloquearla socialmente, de excluirla, hablando mal de ella por los grupos", detallaba la progenitora, que señalaba que esto llegó "hasta el punto de dejarla sola".

Sin embargo, el acoso no acabó ahí, sino que "comenzaron a mandarle notas de voz a través de WhatsApp donde había coacciones, amenazas, etc.". "O me contestas o me voy a enfadar mucho y van a pasar cosas. así que me vas a contestar, si no la vamos a armar buena, ¿vale?", le decían en uno de esos audios, en el que también la amenazaban para que no se lo contara a sus padres.

"Era como una auténtica persecución, que ya no solamente era en el horario escolar, es que ya era por la tarde, por la noche, durante las vacaciones", narraba la madre de la víctima, que explicó cómo a raíz del ciberacoso "le diagnosticaron un trastorno por estrés postraumático" a su hija, que "comenzó a hacerse heridas, le dolía la tripa, la cabeza, incluso llegó a provocarse el vómito".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.