Todor es un hombre muy importante en la trama, el presunto jefe de los ladrones, según puede saber Equipo de Investigación, que descubre su método para robar los coches que les encargan: primero localizan uno similar y cuando lo encuentran, inspeccionan la zona y se ponen manos a la obra. En pocos segundos se llevan un vehículo valorado en más de 30.000€.

Pero Todor y su banda tienen que cometer otro robo: necesitan la documentación de un vehículo del mismo modelo y marca para copiar la matricula y número de bastidor. Y el empresario Luis Alfonso Gutiérrez se convirtió en su víctima: "Recibí una llamada de la comandancia de la Guardia Civil en Melilla advirtiéndome de que tenían mi coche en la frontera de Melilla para pasar a África". Él contestó que eso era imposible porque acababa de aparcar hacía 15 menos: "Mi coche estaba conmigo".

Entonces le pidieron que buscara la documentación: "Efectivamente, vi que faltaban dos documentos, la hoja de características y el permiso de circulación, que no estaban". Pero los ladrones cometieron un fallo, que permitió a la policía identificar que estaban ante un coche robado y no era el de este empresario: el color de la tapicería.

"El robo está bastante bien planeado, no me encontré la guantera abierta, ni me faltaba nada, no había síntoma externo de que me habían robado", recuerda.

