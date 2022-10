Equipo de Investigación contacta con un 'listero', una persona que se dedica a intermediar entre camareros y locales de hostelería -comisión mediante-, haciéndose pasar por un trabajador en busca de un dinero extra.

El 'listero' ofrece 80 euros "en mano" por unas horas de trabajo. Pide, además, llevar uniforme, e incluso mete prisa para responderle. Al acudir a la cita con él, sin embargo, y a pesar de la conversación mantenida con él previamente, en la que prometía un pago en B, ahora niega que pague de forma fraudulenta. "Con contrato, no tengo nada que ocultar", asegura.

"Yo vendo vino a los restaurantes", defiende el 'listero', que niega llevarse un porcentaje por los camareros que lleva para trabajar. En un momento dado se dirige así al equipo: "Puedes grabarme más para acá si quieres, ven para acá, no hace falta que le des al zoom, ven aquí, que yo no tengo miedo", dice algo después. No obstante, acaba admitiendo que algunos restaurantes le piden camareros y que en algún momento "puede que le paguen 'en negro'". Puedes ver cómo intenta explicarse en el vídeo.