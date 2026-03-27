Trece sesiones y 126 testigos: así fue el juicio por el atropello mortal en la boda de Torrejón

El juicio a Micael por el atropello que acabó con la vida de cuatro personas contó con múltiples declaraciones de familiares y de invitados al enlace. "Todos acudieron sin que hubiera problema cuando tuvieron que declarar. Es algo que al jurado le llamó mucho la atención", dice el abogado particular.

Fueron un total de 126 testigos los que declararon en el juicio contra Micael, acusado y posteriormente condenado por el atropello que acabó con la vida de cuatro personas en una boda en Torrejón. "Estamos muy mal, estamos destrozados", dijo una familiar a su llegada al tribunal.

"Que toda la condena más grande del mundo le caiga", afirmó antes de entrar en la sala.

Jaime Sanz de Bremond, abogado de la acusación particular, ha expuesto que "las familias del novio y de la novia, al igual que los invitados, acudieron cuando se les invitó a declarar como testigos sin que hubiera problema".

"Es algo que al jugado le llamó mucho la atención", dice, añadiendo que "no es cierto que las familias del novio y de la novia fueran problemáticas", algo que define como "una cortina de humo de la defensa".

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