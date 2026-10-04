Trabajando sin descanso a 0,85 céntimos la hora: las indignantes condiciones de los entrenadores de IA en Kenia

Un extrabajador de una subcontrata de Open AI revelaba a Equipo de Investigación en 2023 cómo trabajaban. "Trabajamos encerrados en una habitación pequeña sin ventanas", denunciaba.

La inteligencia artificial se ha convertido en tema de debate en los últimos tiempos y, para muchos, en algo a lo que temer. Equipo de Investigación analizaba en 2023 esta tecnología y descubría las indignantes condiciones de algunos trabajadores que se dedican al desarrollo y entrenamiento de la IA.

Los países con salarios más bajos son el mayor caladero de entrenadores de ChatGPT. Un extrabajador de una subcontrata de Open AI en Nairobi accedía a hablar con el programa y revelaba las deplorables condiciones laborales que tenía que soportar.

"Trabajamos durante nueve horas sin descanso y estábamos encerrados en una habitación pequeña porque la compañía creía que este contenido era sensible y era mejor que no se nos viera; la habitación no estaba ventilada, ni tenía ventadas", afirmaba.

Así, subrayaba que su salario era de "0,85 dólares la hora". "Mi trabajo consistía en limpiar de ChatGPT textos que tocan contenidos de violencia y discursos de odio y contenidos sexuales. Hay personas que podrían pedirle algo muy loco, como terrorismo o asesinatos. El peor texto ha sido sobre necrofilia o abusos a menores", reconocía el extrabajador, que confesaba que había tenido "problemas mentales y depresión".

"Y no solo me ha afectado a mí, sino también a otros compañeros que trabajaron en el proyecto", añadía.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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