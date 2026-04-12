"Todo parece muy extraño": las conversaciones de Óscar y Carolo tras la desaparición de Esther López:

El rastro de Esther López se pierde para siempre en la madrugada del 13 de enero de 2022. Durante días, un importante dispositivo de búsqueda rastrea la zona en vano. No fue hasta el 5 de febrero cuando un senderista encontró su cuerpo sin vida en una cuneta que ya había sido peinada por los equipos de búsqueda.

La desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid) en 2022 lleva todo este tiempo en investigación y aún sin culpable, aunque siempre ha habido un principal sospechoso. Óscar S.M., que pertenecía a su grupo de amigos y que fue la última persona que vio a la joven con vida, siempre ha incurrido en contradicciones a la hora de narrar los hechos.

En un especial de Equipo de Investigación de 2022, el programa analizaba el crimen, así como las declaraciones y el sumario del caso. En el mismo, se detalle que el rastro de Esther López se pierde para siempre en la madrugada del 13 de enero de 2022. Durante días, un importante dispositivo de búsqueda rastrea la zona en vano. No fue hasta el 5 de febrero cuando un senderista encontró su cuerpo sin vida en una cuneta que ya había sido peinada por los equipos de búsqueda.

Inés, hermana de Esther, aseguraba entonces que no era habitual que su hermana pasara días sin comunicarse: "Ella salía y estaba pegada al móvil, es algo que han repetido mis padres continuamente. Cuando su móvil se desconectó, algo se les encogió dentro".

Durante días, cientos de voluntarios rastrean la zona, especialmente la urbanización Parque Romeral, donde reside Óscar, y el restaurante La Maña, cercano a la vivienda de Carolo.

"Conociendo la zona, hicimos una batida por nuestra cuenta y apareció Carolo. Vino él a hablarnos. Dijo que también se había estado moviendo por su cuenta para preguntar a chicos de las peñas si la habían visto, se le notaba preocupado. Justo apareció Óscar en dirección a Valladolid, aparcó en La Maña y estaba muy nervioso. '¿Dónde está esta tía?', se preguntaba, manteniendo mucha distancia con nosotros", recordaba Roberto, primo de Esther.

La Guardia Civil comenzó a vigilar las conversaciones entre Óscar y Carolo. En ellas, Carolo dice: "Dios quiera que esté borracha perdida por ahí haciendo el gilipollas, es para darle una hostia". Óscar responde: "No sé, tío, ayer toda la noche sin dormir. Esta mañana me ha tocado ir al cuartel a declarar y después de eso me ha llamado el Ramón diciendo que había hablado con ella por la mañana… muy raro todo. Yo qué sé".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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