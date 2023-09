Un reportero de Equipo de Investigación se hizo pasar en 2022 por una persona interesada en un empleo en un restaurante y habló con su propietario, quien señaló que el horario era "de 8:00 a 17:00 horas por 65 euros al día y sin contrato". Además, el hostelero pagaba "en efectivo".

A Jesús Soriano, camarero con 16 años de experiencia, no le sorprende escuchar ofertas como esta. Él ha trabajado en 12 restaurantes y ahora utiliza sus redes para denunciar ofertas de empleo y que los hosteleros "se den cuenta de que no encuentran camareros no porque la gente no quiera trabajar, sino porque no respetan el convenio ni las condiciones laborales". "Encima dice que paga en efectivo y lo dice con total normalidad porque está normalizado", expresó Soriano al escuchar la entrevista con el propietario del restaurante.

Así, el camarero mostró a Equipo de Investigación una indignante oferta de un empresario: "¿Tienes una amiga sin papeles para camarera o ayudante de cocina? Para que trabaje mucho y cobre poco", rezaba el mensaje. En este sentido, Jesús Soriano subrayó que "hay algunos que maquillan las ofertas y cuando llaman se descubre la verdad".

De esta forma, decidió llamar para una oferta de camarero en Valencia capital, donde ofrecían un "contrato de 20 horas, solo para cenas y cobrando las horas extra en negro". "Es habitual que se cobre en negro para ahorrarse en contratos de jornada completa y cotizar lo que toca", criticó Soriano.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.