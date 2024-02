Pablo Manuel García es uno de los muchos seguidores de Llados. El joven albaceteño de 18 años muestra en Equipo de Investigación la admiración que siente por el influencer. Sueña con tener una vida similar a la de su mentor, al que conoció gracias a las redes sociales.

"Un día me decidí y la cabeza me hizo un click. Me dije que tenía que hacerlo, me sentía tonto al no hacer esto", asegura el joven. "Empecé a seguirlo y poco a poco se ganó mi confianza. Acabé entrando en su curso", expone, como puede observarse en el vídeo superior.

"Vi todos los vídeos que sube de su casa, de sus coches... El tío tiene un cuerpo impresionante, está muy fuerte y me gusta lo que hace", afirma García, quien explica que sus rutinas diarias se basan en las enseñanzas de Llados.