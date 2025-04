El testimonio de una mujer que llegó a pesar 135kg sobre Saxenda, el otro Ozempic: "He gastado 3.000 euros, pero ha merecido la pena"

Hacía tan solo un año, la imagen que vemos en el vídeo sobre estas líneas habría sido imposible. Raquel Robledo no podía montar en bicicleta debido a su obesidad. En 2024, lo conseguía por fin y de ello presumía en Equipo de Investigación. Un medicamento había dado un giro radical a su vida. Su nombre es Saxenda y es el primer fármaco inyectable contra la obesidad, en el mercado desde 2016.

"Desde los siete u ocho años yo ya estaba ahí con kilitos de más", contaba ante las cámaras del programa. "Yo seguía creciendo y engordando y todo venía por un problema que tengo en la espalda. Al hacer deporte, me hacía mucho daño. O sea, que si comía, no lo quemaba. Así que engordaba. Llegué a pesar 135 kg.

Aseguraba que Saxenda le había quitado "la ansiedad esa que te da por comer, tener ganas de cenar y merendar". "Te quita las ganas de comer por completo", afirmaba. Su doctora de cabecera fue quien se lo recetó. Perdió 27 kilos y de ello dio cuenta a través de sus redes sociales.

Con orgullo, mostraba las prendas que ya no le servían: "Aquí se ve el cambio que ha pegado mi cuerpo". En 2024 había llegado a su límite y el medicamento ya no le permitía perder más peso. "Me he gastado 3.000 euros en un año, pero ha merecido la pena", concluía.

