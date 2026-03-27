Ahora

Siguen en contacto

"Él no ha tenido la culpa, la culpa la han tenido todos": la mujer de Micael afirma que "aún llora" al recordar el atropello

Victoria, en Equipo de Investigación, afirma que su marido "no tuvo la culpa" de lo que sucedió y que "la culpa es de todos". "Es un momento en el que no piensas", cuenta.

"Él no ha tenido la culpa, la culpa la han tenido todos": la mujer de Micael afirma que "aún llora" al recordar el atropello

Victoria, mujer de Micael, ha atendido a Equipo de Investigación en sus primeras declaraciones a un medio después del atropello en la boda de Torrejón. "Mantenemos el contacto. Lo estamos pasando muy mal", dice.

"Él todavía llora cuando recuerda esto. Él llora", ha expuesto la mujer en el programa.

En ese sentido, dice que "se arrepiente de haber ido a la boda": "Claro, él no ha tenido la culpa. Es decir, la culpa la han tenido todos".

"Vas a cometer el error de parar a que te maten a tus hijos y luego no correr o huir. En ese momento no piensas", cuenta la mujer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump se plantea enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio tras prorrogar su ultimátum a Irán
  2. La inflación aún podría ser mayor: la rebaja fiscal a los carburantes y la generación de renovables frenan la mayor subida en cuatro años
  3. La historia de Maite, una 'okupa involuntaria' en riesgo de desahucio tras el suicidio de su novio: "Primero perdí a Jon, ahora pierdo nuestra casa"
  4. El Supremo estudiará un caso similar al de Noelia para sentar jurisprudencia sobre si un padre puede recurrir la eutanasia de su hijo
  5. El indignante desprecio con el que los asesinos de Francisca Cadenas se referían a las mujeres: "Luego dicen que las violan..."
  6. El Caso Malaya cumple 20 años: Marbella sigue pagando una deuda millonaria tras uno de los mayores casos de corrupción de España