"Él no ha tenido la culpa, la culpa la han tenido todos": la mujer de Micael afirma que "aún llora" al recordar el atropello

Victoria, en Equipo de Investigación, afirma que su marido "no tuvo la culpa" de lo que sucedió y que "la culpa es de todos". "Es un momento en el que no piensas", cuenta.

Victoria, mujer de Micael, ha atendido a Equipo de Investigación en sus primeras declaraciones a un medio después del atropello en la boda de Torrejón. "Mantenemos el contacto. Lo estamos pasando muy mal", dice.

"Él todavía llora cuando recuerda esto. Él llora", ha expuesto la mujer en el programa.

En ese sentido, dice que "se arrepiente de haber ido a la boda": "Claro, él no ha tenido la culpa. Es decir, la culpa la han tenido todos".

"Vas a cometer el error de parar a que te maten a tus hijos y luego no correr o huir. En ese momento no piensas", cuenta la mujer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.