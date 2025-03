El temor de un vendedor de droga de la Cañada Real, tras la desarticulación de los clanes de 'Los Kikos' y 'Los Gordos': "Están como los indios"

"Hemos podido comprobar cómo en el momento que nombramos la palabra 'droga' en la Cañada Real, el ambiente se crispa", comentaba una reportera de Equipo de Investigación a un vendedor y comprador de droga que accedía a hablar con el programa en 2021. "Tengo un amigo que se fue de fiesta y apareció en el río a los tres o cuatro días comiéndoselo las ratas", aseguraba él.

"Si no sabes moverte, no sabes cómo actuar, en el momento en el que tengas algún conflicto con ellos sí corres peligro", contaba, para después mencionar clanes como el de 'Los Kikos' o 'Los Gordos' que habían sido desarticulados. "Ahora mismo no hay nadie que mande en Cañada Real, están como los indios".

Una redactora del programa hablaba también con un vecino del Sector 6, quien le aseguraba que "esto de la marihuana era lo que había y que por eso cortaron la luz". "¿Cómo van a sembrar si no hay luz?", se preguntaba. "Por eso ha bajado mucho la venta", reflexionaba. "Por ahí abajo venden de todo. Hay que buscarse la vida y aquí no hay otra vida", lamentaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021 que laSexta volvió a emitir este viernes.