Telegram y reuniones multitudinarias detrás de Salvador Romero: así se alimentaba la expectativa de cobrar millones por los billetes dorados, que acabaron en timo

El periodista, escritor especializado en tecnología y ciberseguridad y creador de contenido antiestafas Davidoski muestra uno de los canales de Telegram, que contaba con 11.254 suscriptores, y considera que pudieron ser miles las personas que invirtieron en el negocio.

La nueva entrega de Equipo de Investigación sobre el timo de los billetes dorados, encabezado por Salvador Romero, va mucho más allá de la estafa en sí. Gracias a los testimonios recogidos por el equipo del programa podemos saber que la venta de estos billetes, cuyos precios podían llegar a los miles de euros, no se limitaba a una página web. Había compradores que también entraban en canales de Telegram desde los que Romero mantenía el contacto con ellos y les trasladaba mensajes que alimentaban la expectativa de que el cobro estaba próximo.

Una compradora explica que, después de realizar la compra, los clientes eran dirigidos a distinos grupos. En los mensajes y audios, Salvador insistía en que sus empresas eran legales y transmitía que todo estaba en orden. Para algunos compradores, estas comunicaciones servían como una fuente de tranquilidad y reforzaban la confianza en el negocio.

El contenido de los mensajes también contribuía a mantener viva la promesa económica. En uno de los vídeos recuperados por el programa, Salvador asegura que está trabajando intensamente y que, si todo va bien, el proceso podría terminar en los próximos días. En otro mensaje, transmite que las noticias que recibe de sus abogados son positivas y que los compradores podrán disfrutar de aquello que esperan.

La dimensión de la red también llama la atención de los investigadores. El creador de contenido antiestafas Davidoski muestra uno de los canales de Telegram, que contaba con 11.254 suscriptores, y considera que pudieron ser miles las personas que invirtieron en el negocio. El programa recoge, además, imágenes de reuniones celebradas en distintas ciudades, en las que Salvador hablaba de la compraventa internacional de billetes y vinculaba el proyecto con la posibilidad de ayudar a numerosas familias.

"Seguramente la estafa Salvador Romero es una de las, entre comillas, más bien montadas por toda la narrativa que la ha creado, o sea una persona que la veías vestida de militar con galones, en eventos con gente vestida de militar hablando de la ONU...", explica el experto.

En algunos de esos encuentros, el discurso iba más allá del coleccionismo. Salvador se dirigía a los asistentes como futuros millonarios y hablaba incluso de dinero y poder. Algunos, como Andrés Galán, que acudió a una de las reuniones que convocaba Salvador, reconocen haber invertido una cantidad de seis cifras, aunque evitan concretar el importe por motivos de seguridad. "Me ahorro el decirlo por mi segurida y la de mi familia", reconoce Galán.

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