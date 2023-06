El grupo 'Rolex' ha detenido a 109 ladrones de relojes en poco más de un año, y ha recuperado piezas por valor de 10 millones de euros, algunas de ellas gracias a la colaboración ciudadana. Sin embargo, Verónica Hidalgo, exmiss España, no ha recuperado el reloj de lujo que le robó una banda especializada. "Está valorado en 12.950 euros. He estado ahorrando toda mi vida para comprarme este reloj que es el único capricho así caro que he tenido en mi vida y me duró nada", lamenta la mujer, quien relata cómo fue el robo.

"Estaba saliendo de una discoteca con una amiga y se nos acercó un chico; se puso delante de mí y empezó a darme unos golpecitos en las espinillas". Así, la víctima de robo muestra el vídeo con el 'modus operandi' de los ladrones que utilizan "un tipo de baile para robar". La llaman la 'técnica Ronaldinho', que emplean para "distraer la atención mientras roban".