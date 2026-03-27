"Yo sufro los puñetazos": la agresión al padre del novio cuando pidió a Micael que se fuera de la boda de Torrejón

Manuel, el padre del novio de la boda de Torrejón, fue agredido por uno de los hijos de Micael cuando trató de echarles del evento. "Mi familia vio la sangre y claro que intentaron echarlos de allí", cuenta.

El padre del novio se llevó un golpe en la cara de uno de los hijos de Micael, condenado por matar a cuatro personas en la boda de Torrejón. Todo, después de una conversación que mantuvieron ambos y en la que les pidió a todos que se fueran de la boda.

"Vamos a hacer una cosa. Lo hablamos fuera de la mejor manera. Le digo que cogiera a su familia y que se marchasen de la boda. Me contesta, con mucha prepotencia, que no se iba porque no había metido la pata", expresa Manuel, padre del novio.

Es entonces cuando se produce una discusión que no se prolonga mucho pero en la que uno de los hijos de Micael le golpea en la cara. "No me importa, yo sufro los puñetazos pero que no me estropeen la fiesta", dice Manuel entre lágrimas.

"Me hizo sangre. Mi familia veía la sangre y claro que intentaron echarlos de allí", cuenta el padre del novio.

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