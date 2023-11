Equipo de Investigación visitó en 2012 la clínica madrileña de Santa Cristina, un escenario que ahora está teñido de horror y espanto. En este centro fue donde trabajó Sor María como asistente social durante más de una década y tramitó las "adopciones" que fueron objeto en aquellos años de una investigación policial por robo de niños.

Ante las cámaras del programa habló María Luisa, madre de un niño robado. Ella acudió a Sor María, ya que tenía fama de ayudar a las mujeres embarazadas con problemas. María Luisa era madre soltera de una niña, acababa de separarse de su novio, y un segundo bebé venía en camino. Por eso solicitó ayuda a las religiosas.

La monja le dio una serie de indicaciones y la atendió durante el parto. "Del paritorio no recuerdo nada más que la entrada y muchas camas, 10 u 11, y todas de parto. Ella me puso la anestesia general y la oxitocina, yo no recuerdo nada". Sor María fue la primera persona que vio al recuperar la consciencia.

"Me dijo que no había tenido nada, que se había muerto y que no siguiera preguntando". Finalmente, acabó reconociendo que había tenido una niña y que iba a darla en adopción. "A esta niña no la conoces; tienes otra de dos años y medio que te la voy a quitar también y vas a ir a la cárcel por adúltera'".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2012 que laSexta ha vuelto a emitir recientemente.