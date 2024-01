"Amigo de sus amigos" y "una persona de palabra". Así se definía a sí mismo José Ramón Prado, más conocido como Sito Miñanco, en una carta enviada a Equipo de Investigación en 2018, una misiva en la que el famoso narcotraficante gallego respondía a las preguntas del programa y negaba liderar una organización dedicada al narcotráfico.

"He cometido errores y también aciertos, pero uno no puede vivir pensando en las cosas que cambiarías, sino en lo que no quiero que suceda en el futuro", sostenía en aquella carta, en la que asimismo defendía su inocencia: "El tiempo demostrará que toda esta operación sí que es un mito".

¿Cómo pasó del contrabando de tabaco al tráfico de drogas? ¿Se sintió traicionado en algún momento? ¿Se sentía culpable por las vidas que destrozó el consumo de drogas entre la juventud gallega? Puedes recordar todas sus respuestas en el vídeo que ilustra estas líneas, en el que Glòria Serra lee la carta íntegra de Sito Miñanco a Equipo de Investigación.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.