El programa Equipo de Investigación analizó en 2021 la trazabilidad del pescado en un reportaje titulado 'Pescado a examen' que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Los reporteros visitaron el Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal, del CSIC, un centro dedicado a la investigación en acuicultura. José Miguel Cerdá Reverter, investigador del CSIC, explicó que trabajan con en varias líneas de investigación, aunque la más importante es la dedicada a la de nutrición. Cuestiones como los mecanismos neuronales que controlan la alimentación de los peces, o por qué comen.

"Inicialmente, como todos los animales de cultivo, se alimentan con piensos. Estos piensos tenían un alto contenido de harinas de pescado", indicó el investigador, quien agregó que "esto significa que tenemos que ir al mar a pescar una serie de especies o de organismos que no nos gusta comernos, no son tan productivos o cuyos precios no son tan buenos". De este modo, según relató, se convierten "en harina de pescado con la que hacen los piensos con los que alimentamos a nuestros peces".

"Esto genera un problema de sostenibilidad porque de alguna manera es como 'el pez que se muerde la cola'", precisó Cerdá, quien reveló que se ha incorporado "muchísima proteína vegetal". "Esta tendencia irá a más, pero se están estudiando también las proteínas de insectos. Generar harinas de insectos que, económicamente, parece ser que actualmente no son muy viables, pero a largo plazo y con investigación puede ser una actividad bastante rentable", explicó el experto. De este modo, animales como saltamontes, grillos y moscas negras podría alimentar al pescado del futuro. Puedes ver toda la información en el vídeo situado sobre estas líneas.