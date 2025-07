"He sido 'machaca'": Nerea, una toxicómana que trabajaba en un narcopiso, explica cuáles eran sus 'funciones' y cómo le pagaban con droga

Equipo de Investigación hablaba en 2018 con Nerea, una toxicómana de 30 años que reconocía haber trabajado en un narcopiso hasta que la condenaron por tráfico de heroína. "Si te dan un saco, te vas a comer el saco", respondía cuando el reportero le preguntaba cuántas dosis de heroína consumía al día. "Hasta que el cuerpo te dice que no puede más", añadía.

"Según los policías, era los ojos, los oídos y la boca de gente de color", contaba ante las cámaras. "He sido 'machaca', pero yo no me considero 'machaca'", puntualizaba. Ella misma explicaba el significado de este término: "Cuando eres 'machaca', digamos que tienes unas horas, cada tres o cuatro horas, digamos, de trabajo -limpiando la casa, abriendo la puerta y tal-, te dan una toma".

Se trata de un perfil de consumidor de heroína que parecía desaparecido, el que arrasó en los 80.

Nerea advertía de que cada vez veía a más gente joven consumiendo. "Sobre todo chicas y gente además de buena familia", destacaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.

