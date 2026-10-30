"Salí con la cabeza como si fuera un trofeo; quise hacer bromas": el estremecedor relato del 'decapitador de Halloween' ante el juez

Manuel Jesús contó al magistrado que Cándido era su "amigo de toda la vida" y que "no quería tirar su cabeza", por lo que decidió meterla en una bolsa y pasear con ella por la calle en Huelva.

El 3 de noviembre de 2020, Manuel Jesús, conocido como 'El Mexicano', confesó ante el juez haber asesinado y decapitado a su amigo Cándido tres días antes. Afirmó que no comprendía por qué lo hizo, describiendo a Cándido como un buen amigo y una persona servicial. Al ser interrogado sobre la decapitación, Manuel Jesús explicó que se sintió transportado a su origen. Utilizó un cuchillo de 20 centímetros para el acto, que fue confiscado por la Policía. Posteriormente, salió con la cabeza de Cándido como un trofeo, alegando que era Halloween y pretendía hacer bromas, aunque no quería deshacerse de ella por su vínculo con la víctima.

El 3 de noviembre de 2020, 'El Mexicano' declaró ante el juez sobre el crimen que cometió tres días antes, cuando mató y decapitó a su amigo Cándido. "Fue mi amigo de toda la vida. Era muy bueno, un muchacho muy servicial y no sé por qué lo hice", expresó Manuel Jesús ante el magistrado.

"¿Y por qué decide cortarle la cabeza después de matarlo", le preguntó entonces el juez, a lo que 'El decapitador de Halloween' respondió: "En ese momento me transporté a donde vengo". Así, reconoció que para decapitar a Cándido usó un cuchilllo de unos 20 centímetros que la Policía intervino.

Tras decapitar a la víctima, Manuel Jesús abandonó la vivienda de su amigo, pero no podía dormir, así que decidió volver a casa de la víctima y fue "en ese momento cuando más o menos" se dio cuenta de lo que había hecho, según su declaración judicial.

Sin embargo, decidió salir a la calle con la cabeza de Cándido "como si fuera un trofeo", declaró. "Estábamos en Halloween y solo quise hacer unas bromas. Lo que yo no quería era tirarla, porque era mi amigo", expresó durante su estremecedor relato.

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