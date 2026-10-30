"Lava la cabeza, la mete en una bolsa y habla con ella": así reaccionó el 'decapitador de Halloween' tras matar a su víctima

Javier Velasco, inspector jefe de la Policía Nacional, señala en Equipo de Investigación qué hizo 'El Mexicano' tras matar de un golpe a Cándido, quien era su "amigo de la infancia".

Manuel Jesús, apodado 'El Mexicano' o 'El decapitador de Halloween', cometió un macabro crimen al decapitar a Cándido. Tras el asesinato, lavó la cabeza, la colocó en una bolsa de supermercado y se dirigió a una plaza cercana. Allí, según el inspector jefe Javier Velasco, se sentó en un banco y comenzó a hablar con la cabeza, pidiéndole perdón. Durante su declaración judicial el 3 de noviembre de 2020, Manuel Jesús justificó sus acciones afirmando que Cándido lo había provocado. Antes del amanecer, dejó la bolsa colgada de un árbol en la Plaza Houston de Huelva.

Tras matar a Cándido, Manuel Jesús, también conocido como 'El Mexicano' o 'El decapitador de Halloween', "recoge la cabeza, la lava bastante bien, la introduce en una bolsa de supermercado y se dirige a una plaza cercana al domicilio", señala Javier Velasco, inspector jefe de la Policía Nacional, en Equipo de Investigación.

Así, el autor del crimen se "sienta en un banco, deja la bolsa con la cabeza en el interior y, como dice la declaración, empieza a 'platicar', empieza a pedirle perdón, (...) y pasa cierto tiempo allí hablando con la cabeza", tal y como indica Velasco.

Por su parte, Manuel Jesús contó durante su declaración al juez el 3 de noviembre de 2020 qué le decía a la cabeza: "Fíjate lo que has originado, ¿por qué me provocaste a hacerte eso?".

"Lo que me hizo no estuvo bien. Fue una cosa muy agresiva, una cosa muy ofensiva para mi persona", expresó 'El decapitador de Halloween' durante la declaración judicial.

Antes del amanecer, Manuel Jesús dejó la bolsa con la cabeza colgada de un árbol en la Plaza Houston de Huelva, donde permaneció durante horas.

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