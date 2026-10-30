"Apareció un hombre con una máscara de 'Viernes 13' y un machete...": cronología del asesinato de un joven la noche de Halloween en Toledo

Lorenzo, de 21 años, fue asesinado la noche de Halloween de 2021 después de pasar la noche con amigos. Nunca se encontró a su asesino.

En la noche de Halloween de 2021, Toledo se llena de niños disfrazados en busca de caramelos. Sin embargo, en un parque, Lorenzo, de 21 años, y su amigo Álvaro se encuentran con un hombre enmascarado y armado con un machete. Al principio, creen que es una broma, pero el hombre golpea el suelo con el cuchillo, exigiendo dinero. Lorenzo entrega un billete de 10 euros, pero el atacante le asesta una puñalada mortal en el cuello y hiere a Álvaro en la oreja. Este impactante suceso es narrado por César Ibáñez en su podcast 'Así matan'.

Es la noche de Halloween del 2021 y en las calles de Toledo, los niños recorren el barrio disfrazados, llamando a las puertas en busca de caramelos. Sin embargo, esa madrugada, en un parque de la ciudad, dos amigos van a encontrarse con un hombre vestido de oscuro que recorre la zona con una máscara y un machete de grandes dimensiones.

Lorenzo, de 21 años, ha quedado esa noche con sus amigos. Cinco horas después, la fiesta ya ha acabado y, de madrugada, el joven regresa a casa acompañado por su amigo Álvaro. "Entre la oscuridad aparece un hombre con una máscara de Jason de la película 'Viernes 13' y un machete de grandes dimensiones. Se acerca, habla con ellos y entonces ocurre algo que ninguno de los dos esperaba; les exige dinero", cuenta César Ibáñez, creador del podcast 'Así matan'.

En un primer momento, Lorenzo y su amigo piensan que se trata de una broma, pero esa persona coge el cuchillo y lo golpea con fuerza contra de suelo para demostrar que aquello no es ningún juego, tal y como indica Ibáñez.

Así, Lorenzo saca un billete de 10 euros y "en un ataque sorpresivo y una secuencia superrápida --el atacante-- le asesta una puñalada mortal en el lado izquierdo del cuello a Lorenzo y también golpea a su amigo en la oreja", relata el creador del podcast 'Así matan'.

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