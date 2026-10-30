"Sacó una foto de mi sobrina, empezó a masturbarse y me nublé...": la reconstrucción que hizo el 'decapitador de Halloween' del crimen

Manuel Jesús reconoció ante el magistrado que mató y decapitó a su amigo Cándido mientras pasaban la tarde juntos. "Tomó pastillas y me dijo que se foll*** a mi hermana", expresó.

Manuel Jesús, conocido como 'El Mexicano' o 'El decapitador de Halloween', declaró ante el juez tres días después de su detención. El 3 de noviembre de 2020, explicó los eventos de la tarde del crimen. Según su relato, él y la víctima consumieron alcohol y drogas, incluyendo Metadona y Ribotril. La situación se intensificó cuando la víctima hizo comentarios provocativos sobre la hermana de Manuel y mostró una foto inapropiada de su sobrina. Manuel, sintiéndose traicionado, reaccionó violentamente. Mientras la víctima iba a por más cerveza, Manuel lo atacó con un calentador de hierro, causándole la muerte instantáneamente, según el juez Javier Pérez.

Tres días después de ser detenido, Manuel Jesús, también conocido como 'El Mexicano' o 'El decapitador de Halloween', declaró ante el juez. Fue el 3 de noviembre de 2020 cuando 'El Mexicano' dio su versión de qué ocurrió la tarde del crimen: "Tomábamos cerveza, estupefacientes -- Metadona y Ribotril--, y fumábamos crack".

"Tomó cerveza y pastillas y le dio valor para decirme que se foll*** a mi hermana cada vez que le daba la gana, y sacó una foto en el celular de mi sobrina y empezó a masturbarse. Yo le decía que por qué me hacía eso, que éramos amigos de toda la vida y que era una forma de provocarme y lamentablemente me nublé y perdí el espacio, el tiempo y el lugar", relató.

En ese momento, "la víctima va a la nevera a coger otra litrona y Manuel Jesús se levanta por detrás, coge el armazón de un calentador de hierro y le golpea por detrás, le da un golpe muy fuerte y lo mata en el acto", señala a Equipo de Investigación Javier Pérez, juez de instrucción.

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