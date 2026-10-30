Estremecedor relato
"Sacó una foto de mi sobrina, empezó a masturbarse y me nublé...": la reconstrucción que hizo el 'decapitador de Halloween' del crimen
Manuel Jesús reconoció ante el magistrado que mató y decapitó a su amigo Cándido mientras pasaban la tarde juntos. "Tomó pastillas y me dijo que se foll*** a mi hermana", expresó.
Resumen IA supervisado
Manuel Jesús, conocido como 'El Mexicano' o 'El decapitador de Halloween', declaró ante el juez tres días después de su detención. El 3 de noviembre de 2020, explicó los eventos de la tarde del crimen. Según su relato, él y la víctima consumieron alcohol y drogas, incluyendo Metadona y Ribotril. La situación se intensificó cuando la víctima hizo comentarios provocativos sobre la hermana de Manuel y mostró una foto inapropiada de su sobrina. Manuel, sintiéndose traicionado, reaccionó violentamente. Mientras la víctima iba a por más cerveza, Manuel lo atacó con un calentador de hierro, causándole la muerte instantáneamente, según el juez Javier Pérez.
* Resumen supervisado por periodistas.
Tres días después de ser detenido, Manuel Jesús, también conocido como 'El Mexicano' o 'El decapitador de Halloween', declaró ante el juez. Fue el 3 de noviembre de 2020 cuando 'El Mexicano' dio su versión de qué ocurrió la tarde del crimen: "Tomábamos cerveza, estupefacientes -- Metadona y Ribotril--, y fumábamos crack".
"Tomó cerveza y pastillas y le dio valor para decirme que se foll*** a mi hermana cada vez que le daba la gana, y sacó una foto en el celular de mi sobrina y empezó a masturbarse. Yo le decía que por qué me hacía eso, que éramos amigos de toda la vida y que era una forma de provocarme y lamentablemente me nublé y perdí el espacio, el tiempo y el lugar", relató.
En ese momento, "la víctima va a la nevera a coger otra litrona y Manuel Jesús se levanta por detrás, coge el armazón de un calentador de hierro y le golpea por detrás, le da un golpe muy fuerte y lo mata en el acto", señala a Equipo de Investigación Javier Pérez, juez de instrucción.
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