"Estaba catatónico, en una situación de excitación; reconoció los hechos": así fue la detención del 'decapitador de Halloween'

Javier Velasco, inspector jefe de la Policía Nacional, relata a Equipo de Investigación cómo fue la detención de Manuel Jesús tras matar y decapitar a su amigo Cándido.

El 31 de octubre de 2020, Manuel Jesús Navarro, apodado 'El Mexicano' o 'El decapitador de Halloween', decapitó a su amigo de la infancia, Cándido, en Huelva. Tras el crimen, paseó por la ciudad con la cabeza de la víctima. La policía localizó y detuvo a Manuel Jesús 23 horas después, tras rodear el edificio donde se ocultaba. Según Javier Velasco, inspector jefe de la Policía Nacional, 'El Mexicano' se mostró tranquilo y colaborador durante su arresto. Manuel Jesús confesó el crimen, afirmando haber consumido alcohol y drogas con Cándido antes del ataque. Tres días después, declaró ante el juez.

Manuel Jesús Navarro, también conocido como 'El Mexicano' o 'El decapitador de Halloween' paseó por Huelva a plena luz del día con la cabeza de Cándido, un amigo de la infancia, tras matarlo y decapitarlo mientras pasaban la tarde juntos el 31 de octubre de 2020.

Hasta que cayó la noche, la Policía no consiguió localizar a 'El Mexicano'. Una docena de agentes rodearon el edificio de viviendas donde se ocultaba Manuel Jesús y detuvieron al 'decapitador de Halloween' 23 horas después de cometer el crimen.

Javier Velasco, inspector jefe de la Policía Nacional, indica a Equipo de Investigación que 'El Mexicano' se mostró en todo momento "tranquilo, colaborador y no opuso resistencia".

"La palabra que utiliza es que se encontraba catatónico, en una situación de excitación y agitación. Tiene recuerdos y ciertas lagunas, pero desde el minuto cero reconoce ser autor de los hechos", señala el inspector jefe.

Tres días después, el 3 de noviembre de 2020, Manuel Jesús declaró ante el juez y contó que pasó la tarde del crimen con la víctima. "Tomábamos cerveza, estupefacientes --Metadona y ribotril--, y fumábamos crack", contó al magistrado. Sin embargo, en un momento dado, atacó a Cándido y le cortó la cabeza.

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