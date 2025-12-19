El rifirrafe entre Equipo de Investigación y el dueño de un puesto en Vigo: "Igual es uno meando que venía de EEUU"

El dueño de un puesto de pulpo en Vigo ha respondido al programa cuando se le han mostrado unas imágenes tirando, supuestamente, aceite al alcantarillado. "Trae el vídeo, pero ya eh", ha dicho.

Equipo de Investigación ha protagonizado un rifirrafe con el dueño de un puesto de pulpo en Vigo. El motivo, unas fotografías en las que se les ve tirando el aceite en el alcantarillado. "Mentira", ha dicho el dueño del establecimiento al programa.

"Que traiga el vídeo. No. Trae el vídeo. Tráeme el vídeo ya. Pero ya, ¿eh?", ha continuado el dueño del puesto vigués.

Él, tras ver el vídeo, lo ha negado: "Yo no he tirado nada. ¿De quién es esa garrafa? ¿De quién? ¿De quién es?"

"¿Y a mí que me dices? Igual hay uno meando que, a lo mejor, venía de EEUU", ha insistido, negando reconocer a la persona en cuestión: "Nosotros tenemos agua y desagüe ahí".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.