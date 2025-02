La revelación de una amiga de Marta y su relación con Iván: "Estaba liada con, al menos, otros dos hombres"

Rocío, una de las amigas de Marta, ha hablado con Equipo de Investigación sobre la vida amorosa de la mujer. Ella, que cumple condena por el asesinato de Iván, su pareja, habría estado en ese momento, según su amiga, con al menos "otros dos hombres más".

"Sé de un tal Carni, un chaval con el que andaba liada y poco más. Tenía relaciones con otros dos hombres, por lo menos", cuenta Rocío sobre Marta y sus parejas.

Y explica: "Me dice que no diga nada de que había quedado con 'El Carni' o con el otro chico. Nelson no se puede enterar. Creo que le tiraba más 'El Carni'. Todo el mundo sabe lo de El Carni".