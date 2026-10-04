La reacción de Antonio Caba cuando hallaron el cadáver de su presunta víctima: "No movió ni un músculo"

Cuando la Guardia Civil finalmente encontró los restos mortales del empresario Juan Miguel Isla, el corredor de fincas, para el que la Fiscalía pide 46 años de cárcel en la actualidad, "se mantuvo impasible a pesar de que estaban rescatando los huesos de un cuerpo en su finca".

La extraña desaparición de dos empresarios, Jesús María González Borrajo y Juan Miguel Isla, en un intervalo de tres años en el pueblo manchego de Manzanares, llevó en 2023 a Equipo de Investigación hasta el lugar para analizar el crimen, por el que actualmente está imputado Antonio Caba, un intermediario que presuntamente mató a los dos hombres para quedarse con su dinero.

El cadáver de Juan Miguel Isla apareció en 2022 en el fondo de un pozo. Una cámara grabó a lo lejos cómo Antonio Caba, para el que piden 46 años de cárcel por su asesinato, presenciaba la escena. Eso sí, sin inmutarse.

Según la periodista de 'El País' Patricia Ortega Dolz, las personas presentes durante el hallazgo del cuerpo trasladaron que el corredor de fincas "se mantuvo impasible a pesar de que estaban rescatando los huesos de un cadáver en su finca". "Se mantuvo completamente inerte, no movió un músculo", relataba a Equipo de Investigación en 2023.

En 2022, a Caba se le consideraba sospechoso de la desaparición del empresario y también se le relacionaba con otra desaparición previa, la del también empresario Jesús González Borrajo. En la actualidad, la Fiscalía pide 46 años de cárcel para este vecino de Manzanares por acabar con la vida de ambos junto a su cómplice, Gaspar Rivera.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de laSexta.

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