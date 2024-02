"Hemos estado en una reforma que ha sido bastante grande. En un principio se iba a hacer en cuatro o cinco meses, pero al final se tardó un año y medio", explica en Equipo de Investigación el chef Toni González, quien dedicó más de un millón de euros a dicha reforma.

Sin embargo, las obras no se realizaron en el plazo establecido: "Íbamos viendo que esto no avanzaba y veíamos que era imposible (...) Los empleados preguntaban cuándo empezábamos, y claro, tú no puedes despedir a gente que lleva aquí 20 años", lamenta González.

Pese a la pérdida del reconocimiento que el restaurante ostentaba desde 2009, González reflexiona y destaca que cuentan con unas instalaciones en las que pueden "trabajar a gusto". No obstante, reconoce: "No me lo quería ni creer. Lo primero, fue un disgusto, está claro". Puedes ver la entrevista completa en el vídeo situado sobre estas líneas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de la última temporada de Equipo de Investigación que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.