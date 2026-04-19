"¿Por qué hay contradicciones?": el tenso momento de Equipo de Investigación con Óscar, el principal sospechoso de la muerte de Esther López

El programa analizaba en 2022 el caso de la joven asesinada en Traspinedo y que esta semana ha dado un vuelco con la aparición de un zulo en casa del principal sospechoso del crimen.

Sin saber del todo cómo se produjeron los hechos, el caso del asesinato de Esther López en Traspinedo (Valladolid) daba esta semana un giro de guion con la aparición de un zulo en casa del principal sospechoso del crimen, Óscar, el último en verla con vida. Aunque el hombre, que formaba parte del grupo de amistades de la joven, ha estado en el punto de mira desde el principio de la investigación.

En 2022, meses después del hallazgo del cadáver de la joven en una cuneta y con la instrucción en curso, Equipo de Investigación analizaba el caso y daba con Óscar e intentaba hablar con él. "Es usted el principal sospechoso, ¿cómo explica que haya aparecido ADN de Esther en su maletero? ¿Manipuló usted la centralita de su coche? ¿Por qué volvió dos veces a la casa de Traspinedo? ¿Por qué hay tantas contradicciones en sus declaraciones?", preguntaba el periodista ante el silencio de Óscar.

La defensa de Óscar ha intentado en todo este tiempo desacreditar todas las pruebas en su contra. Mientras, el hombre, que dejó Traspinedo tras el crimen, ha estado todo este tiempo en libertad. El pasado mes de diciembre se decretó la apertura de juicio oral contra Óscar y la Fiscalía pide 18 años de cárcel por asesinato con alevosía.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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