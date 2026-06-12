Pedro Tarquis, muy crítico con Franklin Graham: "Hay incomodidad con su vinculación con Trump"

Muchos evangélicos no se sienten que el pastor estadounidense les represente debido a que la figura del presidente de Estados Unidos es "muy controvertida".

El Palacio de Vistalegre, en Madrid, consiguió reunir a 12.000 personas en el 'Festival de la Esperanza', un acto organizado por Franklin Graham, un pastor evangélico conocido, entre otras cosas, por su estrecha relación con Donald Trump.

Pero, su llegada a nuestro país también ha generado críticas en una de las principales iglesias evangélicas de nuestro país. Pedro Tarquis, portavoz de la Alianza Evangélica Española, afirma que este no es el mejor momento para que Graham venga a España debido a la situación política mundial actual.

"La figura de Trump es muy controvertida y hay incomodidad con esa vinculación”, expone. Tarquis indica que se está introduciendo en nuestro país un tipo de cultura vinculada al extremismo, "y eso no es cierto".

"Lo digo porque, en realidad, no quiere decir que haya un bloque homogéneo en ninguna posición ideológica, sobre todo política", aclara. El pastor evangélico indica que la mayor parte de las iglesias evangélicas de Madrid "no entraría en esa forma de actuar".

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