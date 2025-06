Un peregrino carga contra el ambiente festivo en el Camino de Santiago: "Pensaba que estaba en el Rocío o en la Feria de Abril"

"He visto a gente cantando y chillando, y a listos que cobran 100 euros por llevar a los peregrinos más cansados al siguiente pueblo", lamenta Víctor Elizalde, un peregrino que critica a quienes no se toman en serio el Camino de Santiago.

Son las 15:00 horas y reina la calma en las calles de Sarria. Pero basta con que se detenga un tren para que la estación se llene de peregrinos. En los meses de verano, este pequeño pueblo gallego llega a recibir más de 1.000 caminantes al día. Sin embargo, muchos de ellos no llevan mochilas, ni visten ropa de senderismo. Son los conocidos como turigrinos, visitantes que recorren los últimos kilómetros del Camino de Santiago sin cargar peso y que, eso sí, se dejan unos 80 euros diarios en los negocios locales. Sarria cuenta ya con 3.000 plazas de alojamiento y, solo en los últimos dos años, han abierto 20 nuevos establecimientos destinados a atender sus necesidades.

Al amanecer, se repite la misma escena en hoteles y albergues: decenas de maletas apiladas en los vestíbulos, a la espera de ser recogidas por alguna de las seis empresas privadas que se encargan del traslado de equipaje en Sarria. Incluso Correos ofrece este servicio, incluido en muchos de los paquetes vacacionales para hacer el Camino.

Víctor Elizalde, peregrino que comenzó su travesía 1.000 kilómetros antes de llegar a Sarria, ha documentado su experiencia con vídeos y no oculta su sorpresa al comprobar el ambiente que se respira en esta etapa final. "He grabado cosas porque me parecía muy extraño. Por momentos, pensaba que estaba en el Rocío o en la Feria de Abril", relata.

Según cuenta, ha visto a grupos cantando a gritos canciones de Bisbal y hasta a un oportunista ofreciendo llevar a los caminantes más agotados hasta el siguiente pueblo por 100 euros.

