Equipo de Investigación siguió la pista en 2018 a los integrantes de la 'banda del BMW', entre ellos el supuesto informador del grupo delictivo, José Ignacio R., más conocido como 'el Orejas'. Su función en la banda de aluniceros, según la Guardia Civil, era acudir a los establecimientos que pretendían asaltar para saber de antemano dónde estaban la mercancía y los sistemas de cierre y de seguridad.

El programa se desplazó hasta la vivienda de sus padres, donde fue recibido con gritos de "¡quita la cámara!" y amenazas: "No me enfoques con la cámara porque te la rompo, te la rompo". Así, mientras una mujer gritaba que 'el Orejas' no estaba por estar "encerrado", un hombre amenazaba a los reporteros: "Yo le digo que se largue de la calle o si no le pego un guantazo y le arranco la cabeza", aseveraba.

"¡Al coche o se lo pongo de gorro el coche!", insistía. Puedes ver el tenso momento en el vídeo que ilustra estas líneas.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.